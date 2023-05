Brittney Griner speelt eerste wedstrijd sinds Russische drugszaak: ‘Kijk uit naar de dag dat het over basketbal gaat’

Joanne van Lieshout (20) werd bij debuut op WK Judo meteen dé verrassing: ‘Bizar, ongeloof­lijk en zó blij’

Stiekem droomde ze het behalen van een medaille op haar eerste WK Judo, maar of het realistisch was? ,,Niet echt, maar ik ga er gewoon vol voor", sprak Joanne van Lieshout (20) twee weken geleden. Realistisch of niet: Van Lieshout verraste woensdag vriend en vijand met het behalen van de bronzen medaille op het WK. ,,Heel bijzonder, zeker ook met mijn ouders op de tribune.”