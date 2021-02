Broersen en Taam pakken nationale indoortitels in Apeldoorn

De 24-jarige Taam had gehoopt op een beter resultaat. Eerder deze winter haalde hij 6001 punten. ,,Het doel was om over die 6000 punten te gaan en daarmee mijn kans te vergroten op een uitnodiging voor de EK indoor (5-7 maart in Polen), nu moet ik maar afwachten”, zei hij. ,,Een aantal onderdelen liep gewoon niet, vooral polsstokhoogspringen was onder de maat. Ik heb wel goed afgesloten met een persoonlijk record op de 1000 meter.”



Broersen ging naar eigen zeggen “blanco” de vijfkamp in, het onderdeel waarop ze in 2014 wereldkampioene werd. ,,Het was alweer een tijdje geleden dat ik een meerkamp heb gedaan. Een vijfkamp was zelfs enkele jaren geleden. Ik ben fit gebleven en daar ben ik blij mee. Ik heb de uitnodiging voor de EK indoor al binnen, dus vond het vooral leuk om nu een wedstrijd te doen”, aldus de 30-jarige atlete, die zich al verzekerd weet van deelname aan de zevenkamp op de Olympische Spelen van Tokio.