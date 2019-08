Bronzen plak is belangrijke bevestiging voor Franssen

Roeien Paulis en Keijser met zege naar halve finales WK

15:54 Na winst in hun race hebben Ilse Paulis en Marieke Keijser de halve finales van het WK roeien in Linz bereikt. De medaillekandidaten in de lichte dubbeltwee kwamen ruim drie seconden voor hun naaste achtervolgers uit Wit-Rusland over de streep.