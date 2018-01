Brouwer/Meeuwsen tegen Varenhorst/Bouter om brons in Den Haag

Brouwer en Meeuwsen, het als eerste geplaatste koppel en de winnaars van olympisch brons in Rio 2016, verloren in de halve finale van het sterke Poolse koppel Piotr Kantor en Bartosz Losiak. Dat gebeurde in twee sets: 14-21 22-24. Meeuwsen was teleurgesteld over de nederlaag. ,,Dit is een rotgevoel, enorm balen. We kwamen zo goed terug in de tweede set en dan geef je het nog weg. Een grote teleurstelling voor ons'', zei hij op Volleybal.nl.



Varenhorst en Bouter boden in de andere halve finale goed partij aan de Letten Martins Plavins en Edgar Tocs, maar bogen in drie sets: 21-19 19-21 11-15.