Brunel vierde in tweede etappe Ocean Race

Het team van schipper Bouwe Bekking arriveerde ruim negen uur na de Spaanse winnaar Mapfre in Kaapstad en moest ook Dongfeng en Team Vestas voor zich dulden. De vloot van zeven jachten was op zondag 5 november in Lissabon van start gegaan.



,,We zijn natuurlijk toch wel een heel klein beetje teleurgesteld. Zeker met de vierde plaats, want we zaten er erg goed bij'', regeerde Bekking. ,,We zaten in de buurt bij de boten voor ons. Het zag er allemaal goed uit en dan zeilen ze toch nog weg van je. Dat is erg jammer.''



Team AkzoNobel, met schipper Simeon Tienpont, moet nog binnenkomen. De boot ligt vijfde met nog ruim 200 zeemijl voor de boeg.