Brunel wint havenrace in Newport

De equipe van schipper Bouwe Bekking, die het roer had afgestaan aan Peter Burling, domineerde de race voor de kust van de Amerikaanse stad. Mapfre eindigde op gepaste afstand als tweede, Vestas 11th Hour Racing werd derde. Simeon Tienpont moest met AkzoNobel genoegen nemen met de zesde plaats.



De havenraces die voorafgaand aan iedere etappe worden gevaren, tellen niet mee voor de stand in de zeilrace om de wereld. Alleen bij een gelijke eindstand na de laatste etappe is de klassering in het klassement van de zogeheten inportraces van belang.



De zevende deelnemende boten beginnen zondag aan de negende etappe. Ze steken de Atlantische Oceaan over naar Cardiff, het eindpunt van de etappe. In deze race zijn dubbele punten te verdienen. Daarna volgen nog twee etappes, met de finish van de race om de wereld eind juni in Den Haag.



De Spaanse boot Mapfre gaat aan de leiding in het klassement met 53 punten, gevolgd door Dongfeng (50) en Brunel (42). AkzoNobel, de tweede Nederlandse boot in de Volvo Ocean Race, staat op de vierde plek met 36 punten. In het klassement van de havenraces gaat Mapfre ook aan kop, Brunel nam de derde plek over van AkzoNobel. De equipe van Bekking zegevierde eerder in Lissabon. De gelouterde schipper van Brunel heeft de hoop op de eindzege nog niet opgegeven. Bekking beseft wel dat zijn team dan sterk zal moeten presteren in de komende etappe.