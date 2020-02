Büchli gelooft in deelname aan Spelen

De positie van Büchli is lastig. In ieder ander land zou hij naar de Olympische Spelen worden afgevaardigd als de nummer 2 op de keirin bij Rio 2016. Ook was hij tot donderdag regerend wereldkampioen op het sprintonderdeel. Maar wielerbond KNWU moet een wegrenner thuislaten om ruimte te maken voor Büchli, die Jeffrey Hoogland de strijd om een olympisch ticket zag winnen. ,,Ik heb er vertrouwen in. Ik kan me niet voorstellen dat ik straks thuis zit”, zei Büchli, die niet verwacht dat hij komend weekeinde nog in actie komt op de sprint.