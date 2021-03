Bucks gaat er twee seconden voor de zoemer met de winst vandoor

302 interlands Sloetjes hakt de knoop door en stopt per direct met volleybal: ‘Kriebels kwamen niet’

23 februari Volleybalinternational Lonneke Sloetjes (30) zet een punt achter haar carrière. De sterspeelster van het Nederlandse team, met 302 interlands op haar naam, zat sinds mei in een sabbatical. Ze mist de sport te weinig, is nu haar conclusie. Het is mooi geweest.