Bucks verslaan ook Lakers en halen play-offs

De club uit Milwaukee gaat stevig aan de leiding en is het eerste NBA-team dat zeker is van de play-offs voor het Noord-Amerikaanse basketbalkampioenschap. Ondanks 31 punten van James domineerde de Bucks vrijdag (plaatselijke tijd). De nummer twee van het oosten Toronto Raptors won ook. Trail Blazers werd in de Canadese stad nipt verslagen, 119-117.

Opvallend was ook het duel tussen Atlanta Hawks en Chicago Bulls, twee laagvliegers in de oostelijke klasse. De wedstrijd, die pas beslist werd in de vierde extra tijdsperiode, eindigde in 168-161 voor de bezoekers uit Chicago. Slechts in twee wedstrijden in de geschiedenis van de NBA werd meer gescoord dan de 329 punten die in Atlanta werden gemaakt.



De Bulls schreven ook clubhistorie, nooit eerder maakte de ploeg zoveel punten in een wedstrijd.