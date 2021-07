Butter meldt zich af als reserve olympische marathon

Abdi Nageeye en Michel Butter hadden de voorbije weken korte lijntjes. Via de app hielden ze elkaar op de hoogte. Nageeye had de telefoon gepakt toen hij door terugkerende klachten aan zijn rechterhamstring begin juni tien dagen niet kon trainen. Daarna ging hij met twijfels over zijn olympische deelname op trainingskamp in Font Romeu. Maar de trainingen van de nationaal recordhouder, die ook een kijkje ging nemen bij de Tour de France, gaan goed. Hij ziet zijn kansen weer positief in.