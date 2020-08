‘Buzzer-beater’ redt LA Lakers

Phoenix Suns bleef ongeslagen in Orlando en won met duidelijke cijfers van Oklahoma City Thunder: 128-101. Devin Booker was de grote man met 35 punten. Het was zijn negentigste duel voor de Suns waarin hij voor minimaal 30 punten tekende en daarmee evenaarde hij clublegende Walter David. Booker werd in het laatste kwart gespaard.



De Suns hebben alle zes de 'seeding games' in Orlando gewonnen en blijven in de race voor verlenging van het seizoen.