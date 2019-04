Caldas haalt Landbrug voor het eerst bij Oranje

Caldas heeft ook onder anderen Joep de Mol en keeper Pirmin Blaak, beiden uitkomend voor Oranje-Rood, weer opgeroepen. Zij ontbraken in het laatste duel in de Pro League, toen Spanje de tegenstander was.



Oranje reist vandaag af naar Duitsland, de spelers die afgelopen weekend in actie kwamen sluiten morgen aan.