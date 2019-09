Caldas haalt Verga en Kemperman terug bij Oranje: ‘Goede spelers moeten altíjd goed zijn’

Caldas zei de routiniers niet terug te halen vanwege het teleurstellende EK, waarop Oranje de halve finale verloor van Spanje (3-4). ,,Dat heeft hier niets mee te maken. We hebben het EK gespeeld met spelers in wie we het hele jaar hebben kunnen investeren. Vali en Kempi kozen er begin dit jaar voor om in Maleisië te spelen (een lucratieve competitie, red.) en misten daardoor de Pro League. Daarnaast was Robbert in de play-offs van de hoofdklasse nog geblesseerd aan zijn hamstring en was Verga’s niveau te wisselvallig. Goede spelers moeten altíjd goed zijn. Nu gaan we een nieuw traject in.”