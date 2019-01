Caldas roept twee debutanten op voor Pro League tegen Australië en Nieuw-Zeeland

Kubacki maakt einde aan zegereeks skisprin­ger Kobayashi

13 januari Aan de zegereeks van de Japanse skispringer Ryoyu Kobayashi is een einde gekomen. Na zeven overwinningen op rij in de wereldbeker moest de 22-jarige sensatie van dit seizoen zondag in Val di Fiemme genoegen nemen met de zevende plaats. Kobayashi kwam op de Italiaanse schans niet verder dan afstanden van 128 en 122,5 meter, goed voor een puntentotaal van 249,2.