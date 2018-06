Calgary 2026 krijgt steun olympisch comité

Hockeyers beginnen Champions Trophy met verlies tegen Argentinië

18:04 De Nederlandse hockeyers zijn voor eigen publiek in mineur begonnen aan de 37ste en laatste editie van de Champions Trophy. De ploeg van bondscoach Max Caldas verloor in Breda met 2-1 van olympisch kampioen Argentinië. In de laatste minuut maakte de 36-jarige Matias Paredes het winnende doelpunt.