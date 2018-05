Capitals en Golden Knights weer op gelijke hoogte

,,Na iedere tegenslag staan we weer op'', zei Eller, die met de Capitals het eerste duel in de finale van de NHL had verloren. De Golden Knights, die als debutant in de Amerikaanse ijshockeycompetitie direct om de titel strijden, pakten maandagavond in Las Vegas de winst (6-4).

De thuisploeg nam in wedstrijd twee de leiding via James Neal, maar Eller trok de stand al snel weer gelijk. Via Aleksander Ovetsjkin en veteraan Brooks Orpik (37) liepen de Capitals in de tweede periode uit naar 3-1. Shea Theodore bracht de spanning terug, maar keeper Braden Holtby zorgde er met een paar knappe reddingen voor dat de stand in de serie weer in evenwicht kwam. Holtby bezorgde de Capitals al de negende overwinning buitenshuis in de play-offs. De finale gaat zaterdag verder in Washington.