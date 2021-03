Carlo Huisman flikt het weer: zege bij oudste internationale sportevenement

Voor Team New Zealand was het de vierde triomf in de prestigieuze strijd om de ‘Auld Mug’. In 1995, 2000 en 2017 ging de trofee ook al naar Nieuw-Zeeland.

Huisman behoorde voor de tweede keer tot het winnende team. Vier jaar geleden veroverde hij onder leiding van Burling voor de kust van Bermuda de 35ste editie van America’s Cup. Team New Zealand versloeg destijds de Amerikaanse ploeg met 7-1.



De America’s Cup is het oudste internationale sportevenement. De eerste editie vond plaats in 1851. De titel verwijst naar de eerste winnaar van de race, het jacht America van The New York Yacht Club, en dus niet naar de Verenigde Staten.