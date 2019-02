CAS doet uiterlijk 26 maart uitspraak in testosteronzaak

De tweevoudig olympisch en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter stapte naar het CAS. Dat noemde de hoorzitting, die afgelopen week uitgesmeerd over vijf dagen plaatsvond, ,,een van de meest cruciale zaken’' in zijn geschiedenis, met mogelijk verregaande consequenties voor de atletiek en de sport in het algemeen. Het betrokken panel sprak de afgelopen week met alle betrokkenen, met Semenya als laatste. ,,Er is de hele week op respectvolle manier met elkaar gesproken’', meldt het CAS, dat eerder de IAAF opdroeg de Indiase atlete Dutee Chand weer in wedstrijden te laten uitkomen nadat de atletiekbond haar ook vanwege te hoge testosteronwaarden had uitgesloten.