Céline van Gerner houdt het voor gezien

De teamfinale op de Europese kampioenschappen in Glasgow, waar ze een jaar geleden brons veroverde, blijkt nu haar laatste wedstrijd te zijn geweest. "Het afgelopen jaar ben ik ook goed gaan kijken naar mezelf. Wat wil ik? Waar krijg ik energie van? Ik houd van de sport, van het spelletje. Maar ik kon het niet meer elke dag. De laatste tijd stond ik nog met één been in de turnhal, maar was ik deels ook al bezig aan mijn leven na mijn turncarrière. Het is een moeilijk besluit, maar het is goed zo. Ik ben trots op wat ik heb bereikt. Jarenlang heb ik op topniveau meegedraaid en grote finales mogen turnen."