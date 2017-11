Celstraf 'Blade Runner' Pistorius verdubbeld: ruim 13 jaar cel

De celstraf van de voormalig paralympisch atleet Oscar Pistorius is in hoger beroep verdubbeld tot dertien jaar en vijf maanden cel. De Zuid-Afrikaan werd in juli veroordeeld tot zes jaar cel voor de moord op zijn vriendin Reeva Steenkamp in 2013. Het OM vond dat te laag en ging tegen de uitspraak in beroep.

Pistorius werd eerder veroordeeld tot vijf jaar voor dood door schuld. Ook daar ging het OM tegen in beroep, en met succes. De hoogste Zuid-Afrikaanse rechtbank besloot dat hij schuldig was aan moord. Hij kreeg toen zes jaar. Dat Pistorius niet de 'gebruikelijke' vijftien jaar cel kreeg, was omdat er volgens de rechtbank verzachtende omstandigheden meespeelden, zoals goed gedrag en excuses aan de familie. Volgens het OM zijn deze excuses niet oprecht.



Pistorius, ook wel bekend als de Blade Runner, is vandaag niet aanwezig in de rechtszaak. Hij zit op dit moment in bewaring in Pretoria, de hoofdstad van Zuid-Afrika. Pistorius heeft inmiddels al een jaar van zijn straf uitgezeten.

De nabestaanden van het vermoorde model reageerden verheugd op de langere straf van Pistorius, omdat daarmee gerechtigheid is gedaan. ,,Dit is een emotioneel moment voor hen'', zei woordvoerster Tania Koen namens de familie. ,,Ze hebben het gevoel dat hun vertrouwen in het rechtssysteem is bevestigd.''

De 30-jarige Zuid-Afrikaan staat terecht voor de moord op zijn vriendin Reeva Steenkamp, die hij in de Valentijnsnacht van 2013 zou hebben neergeschoten in de badkamer. Hij verklaarde later dat hij dacht dat zijn vriendin een indringer was.

Verwondingen