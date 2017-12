Celtics en Cavaliers blijven winnen

Kyrie Irving was met 23 punten het meest trefzeker aan de kant van de Boston Celtics, die aan kop van de ranglijst staan in de Eastern Conference, met 22 overwinningen en vier nederlagen. Bij de Dallas Mavericks noteerde Harrison Barnes de meeste punten; negentien.



Chicago Bulls ging opnieuw onderuit. Het tot dusverre slechtst presterende team dit seizoen verspeelde tegen de Indiana Pacers een voorsprong van zestien punten en ging met 98-96 onderuit. Voor de Bulls was het de twintigste nederlaag. Slechts drie duels werden dit seizoen gewonnen.



Cleveland Cavaliers behaalde de dertiende overwinning op rij. De verliezend finalist van vorig seizoen deed dat tegen Sacramento Kings (101-95). LeBron James noteerde 32 punten en Kevin Love achttien. Van maart 2009 tot februari 2010 had Cleveland voor het laatst dertien achtereenvolgende duels in de NBA gewonnen.