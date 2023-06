Chelsey Heijnen ondanks puinhoop in boksen gefocust op Spelen: ‘Het is wel mijn leven waar het over gaat’

Handballer Kay Smits zorgt voor primeur met winnen Champions League: ‘Hopelijk blijf ik niet de enige Nederlan­der’

De bokaal van de Champions League handbal heeft geen grote oren. Het is een grof net met een bal erin op een voetstuk, uiteraard goudgekleurd. Kay Smits sleepte het zondag door de catacomben van de hal in Keulen na de gedenkwaardige overwinning van SC Magdeburg tegen Kielce (30-29). ,,We hebben vaak genoeg niet gewonnen.’’