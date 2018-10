China maatje te groot voor Oranje

Bondscoach Morrison startte de wedstrijd tegen China met zijn vaste basisspeelsters. Na de winst op de VS een dag geleden liet hij weten: ,,Basisspeelsters rust gunnen door ze niet op te stellen is een optie. Maar wij zijn na de wedstrijd tegen China twee dagen vrij. Dat is anders dan bij het WK van de mannen, zij hadden nul dagen.”



Het belang van de wedstrijd was op voorhand twijfelachtig. Alle vier teams uit de Final Six die vandaag nog in actie kwamen voor hun laatste wedstrijd in de derde ronde waren al verzekerd van de volgende ronde, een plaats bij de laatste vier. Wat vandaag nog telde was de eer en de poulewinst. Dat laatste bepaalt welke landen elkaar vrijdag als eerste treffen; de winnaar neemt het op tegen de nummer twee uit de andere poule. Eerder op de dag sloot Servië de poule als winnaar af door met 3-1 Italië te verslaan.