Chisnall klopt Lewis in thriller, Gurney en Suljovic uitgeschakeld

Bondscoach Thomsen wijst eerste tien EK-speelsters aan

12:59 Bondscoach Helle Thomsen heeft alvast tien handbalsters aangewezen voor het EK begin december in Montbéliard in Frankrijk. Deze tien speelsters zijn zeker van deelname aan het toernooi. Tijdens een trainingsstage op Papendal in de aanloop naar het EK kiest Thomsen de andere zes internationals.