Choukoud loopt recordtijd op 10 Engelse mijl

Choukoud liep een sterke race; hij liep tot de laatste kilometer aan de leiding en streed met twee Afrikanen om de winst: de Oegandees Abel Chebet en de Ethiopiër Enyew Alem Mekonnen. De drie atleten stormden gezamenlijk op de finish af in de Tilburgse Spoorzone. Chebet beschikte over de beste benen en won in 46.13. Mekonnen arriveerde als tweede in 46.14.



Choukoud is in voorbereiding op een najaarsmarathon. Hij wil de limiet voor de Olympische Spelen van Tokio aanvallen (2.11.30).