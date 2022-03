Chris Vos grijpt weer zilver op Paralympische Spelen, Lisa Bunschoten niet de opvolgster van Bibian Mentel

Vos zette in de eerste run de tweede tijd neer achter Wu, waarna alle snowboarders nog een keer het parcours mochten afleggen om te proberen hun tijd te verbeteren. Vos zat lang onder de tijd van de Chinees, maar bleef uiteindelijk op de finish toch 0,14 seconde boven Wu. De Chinees, al zeker van het goud, scherpte vervolgens in zijn tweede poging zijn tijd nog met ruim een seconde aan.

,,Ik heb alles eruit gehaald wat erin zat”, zei Vos, die vorige week samen met Lisa Bunschoten de Nederlandse vlag droeg bij de openingsceremonie in Beijing. ,,Ik ging voor goud en ik kom met zilver terug. Uiteindelijk was de Chinees de grote verrassing, ik ken hem eigenlijk niet eens. Zilver op de slalom had ik nog niet op de Spelen, dus dit is een mooie kers op de taart van de afgelopen vier jaar, na wat we allemaal hebben gewonnen en overwonnen.”