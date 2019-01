Clark moet softbalsters naar Olympische Spelen loodsen

Hirscher verstevigt met 68ste zege zijn leidende positie

29 januari Marcel Hirscher heeft voor eigen publiek in Schladming met overmacht een slalomwedstrijd om de wereldbeker gewonnen. De Oostenrijkse skiër was zowel in de eerste als in de tweede run de snelste voor 45.000 toeschouwers onder het kunstlicht.