Clubrivalen Felice Albers en Yibbi Jansen staan wéér tegenover elkaar: ‘Geen lang leve de lol in finale’

Yibbi Jansen (23) en Felice Albers (23) werden afgelopen zomer samen wereldkampioen, maar staan namens SCHC en Amsterdam zaterdag en maandag tegenover elkaar in de strijd om de landstitel. Twee dagen later mogen de tophockeysters zich samen weer melden bij Oranje. Een gesprek over rivaliteit en vriendschap.

,,Ja, studie is wel even een fijne afleiding’’, zegt Yibbi Jansen lachend. Felice Albers is net bij haar komen zitten bij een koffietentje naast het Olympisch Stadion in Amsterdam, en vroeg direct even hoe het staat met de scriptie. ,,Zo goed als af’’, klinkt het antwoord enthousiast.

In de weken die compleet in het teken staan van de strijd om de landstitel, is de 23-jarige Jansen blij om soms even op iets anders te kunnen focussen. De strafcornerspecialiste van SCHC is topscorer van de competitie, maar zou al die doelpunten met liefde inruilen voor één winnende sleeppush in de finale. Daarmee zou ze haar club voor het eerst in de geschiedenis landskampioen bij de vrouwen maken.

Toch blijft Jansen ontspannen. ,,We zijn het hele seizoen bezig om dit te behalen’’, reageert ze nuchter. ,,Dus ja, nu is het moment dat het eruit moet komen.’’ Albers werd na het gewonnen WK verkozen tot beste speelster ter wereld, maar straalt dezelfde rust uit. ,,Ik heb in de winter twee weken de tijd genomen om alles even een plekje te geven. Natuurlijk blijf je druk voelen, maar het heeft geen invloed meer op mijn spel. Ik kan zelfs wat vrijer hockeyen en ontspannen op het veld staan.’’

Het kan er echt fel aan toe gaan. Je geeft altijd alles voor je club, of je nu samen bij Oranje speelt of niet Felice Albers

De twee wedstrijden om de titel (zaterdag en maandag) zijn absoluut niet de eerste keer dat ze tegenover elkaar staan. Al vanaf de B’tjes komen ze elkaar tegen, herinneren ze. Jansen: ,,Ik zie nog voor me hoe Felice altijd met lange passen en een belachelijk hoge snelheid over het veld rende.’’ Albers, met een knipoog: ,,En ik zie jouw harde sleeppushes en passes nog voor me.’’

Wanneer ze een foto zien van drie jaar geleden uit de hoofdklasse, waarbij Albers door de lucht vliegt om een pass van Jansen te stoppen, moeten ze even lachen. Albers: ,,Echt ziek, ik gooi even m’n leven in de strijd. En je ziet hier ook: het kan er echt fel aan toe gaan. Je geeft altijd alles voor je club, of je nu samen bij Oranje speelt of niet. We hebben vaker om landstitels gestreden en altijd als wij tegenover elkaar staan, is het een spannende wedstrijd.’’

Jansen voegt toe: ,,Zo moeilijk hoeft het ook niet te zijn. Het is natuurlijk niet zo dat we normaal gesproken een koffietje drinken in de week voor een finale, want we zijn bezig met onze eigen club. Maar bij Oranje hebben we bijvoorbeeld in het buitenland veel meegemaakt en mooie herinneringen gemaakt. Daardoor gaat het denk ik weer vanzelf.’’

Zo ook volgende week, want slechts twee dagen na de finale moeten de hockeysters zich weer melden bij Oranje ter voorbereiding op het EK van eind augustus. Hoe ze dan de knop omzetten? Daar halen ze allebei hun schouders bij op. ,,Je hebt dan allemaal weer hetzelfde doel, dus dan ga je ook weer samen daarvoor strijden’’, denkt Jansen. ,,Die knop gaat automatisch om. Maar dat betekent absoluut niet dat het tijdens de finale lang leve de lol is.’’ Albers benadrukt daarbij dat ze ‘gewoon volwassen’ zijn. ,,We hebben allebei een ontspannen karakter, en zijn reëel en normaal genoeg om het daarna weer achter ons te laten en te focussen op Oranje.’’

Een verschil dat ze allebei ook merken bij Oranje, is de aandacht die ze krijgen. ,,Op het moment dat je een oranje shirt aan trekt, is heel Nederland geïnteresseerd in wat we doen. Maar je kunt letterlijk elk weekend de sterren van Oranje tegen elkaar zien spelen op de Nederlandse velden. Het zou mooi zijn als dat ook meer groeit.’’



Albers knikt instemmend. ,,Het is een langzaam proces, maar het is jammer als de play-off-finales niet zijn uitverkocht. Maar als je ziet hoeveel mensen al op de halve finales afkomen, zie je dat het aan het groeien is.’’ Voor aanstaande zaterdag durft geen van de hockeysters een favoriet aan te wijzen. ,,Mooi toch, dat het spannend is?’’, concludeert Albers. ,,En ik kan beloven: strijd zal er zeker zijn.’’

