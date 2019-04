Coach Hartensveld over uitstappen Butter: ‘Michel kon gewoon niet meer verder’

Door Pim Bijl



In een mediatent volgde Hartensveld de race van zijn pupil via de doorkomsttijden. ,,Het was koud, winderig, en op zo’n schema lopen, is echt de marathon aanvallen. Toch leek er geen vuiltje aan de lucht. Het is niets voor Michel om zo plotseling uit te stappen.”



Het duurde een tijd voordat Hartensveld hem kon spreken. ,,Hij kon gewoon niet meer verder. Had pijn in zijn rug en been. Qua energie, hartslag en ademhaling was alles goed, het was puur een probleem op spierniveau.”

Butter hoopte zich vandaag te kwalificeren voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. Dan had hij onder de 2.11.30 of een top-10 notering moeten lopen. Dat doel verschuift nu naar het najaar. De Olympische Spelen in 2016 miste hij op acht seconden. Hartensveld: ,,2019 staat in het teken van plaatsing. In de voorbereiding en eigenlijk ook vandaag tot de 30 kilometer heeft hij bewezen dat hij het niveau heeft. Daar heb je nu niets aan, maar 2.11.30 is niet irreëel.”