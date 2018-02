Coach over Schippers: Verspringen? Ik zou het leuk vinden

Door Pim Bijl



Rana Reider vindt het in elk geval een prikkelende gedachte: Schippers die dit jaar eens in actie komt op het verspringen. ,,Ik zou het leuk vinden als ze zoiets zou doen, maar het moet wel passen. Ze wordt betaald om wereldklasse te zijn in het sprinten. Dus ze moet eerst volledig gezond en volledig fit zijn. Maar als ze een keer wil verspringen, dan gaan we kijken naar mogelijkheden. Het zou kunnen, ja.”



Schippers maakte in 2015 de keuze om te stoppen met de meerkamp en verder te gaan als fulltime sprintster. Daarna zinspeelde de inmiddels tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter af en toe wel naar een uitstapje in de toekomst naar het verspringen, ook omdat die discipline redelijk te combineren is met de sprint. Reider voelt er dus ook iets voor. Zeker dit seizoen, zonder Olympische Spelen of een WK in de buitenlucht. ,,Het moet uiteraard niet ten koste gaan van haar carrière in de sprint, maar dat hoeft ook niet. Ik denk dat ze met haar snelheid en kwaliteiten flink ver moet kunnen springen.”