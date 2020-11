Coach Zijp mag turnzaal weer in na maatregel rond grensoverschrijdend gedrag

Door Marcel Luyckx



Dat betekent dat Zijp tijdens de centrale trainingen van TeamNL in Nijmegen weer zijn pupil Tisha Volleman mag begeleiden. Hij zou ook weer aan de slag mogen bij zijn club in Den Bosch, maar Zijp heeft te kennen gegeven gehoor te geven aan een algemene oproep van het KNGU-bestuur om lopende het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag een stap opzij te doen. Dat houdt in dat hij de trainingen bij Flik-Flak nog niet op zal pakken. KNGU en clubbestuur zijn in overleg over vervanging.



Ook voor Vincent Wevers is de ordemaatregel aangepast. Hij mocht al wel centrale trainingen geven in Nijmegen in aanwezigheid van een waarnemer. Daarbuiten mocht Wevers geen contact hebben met (oud-)leden van de gymnastiekbond. Die laatste restrictie is nu opgeheven.