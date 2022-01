Coleman slaat na dopingschorsing meteen toe, wereldrecord kogelstoter Crouser herroepen

Coleman was weer startgerechtigd na een dopingschorsing van achttien maanden. De 25-jarige Amerikaan zegevierde meteen op de 60 meter tijdens de Millrose Games in New York in een tijd van 6,49 seconden. Het was zijn eerste officiële wedstrijd in bijna twee jaar.

De wereldkampioen 100 meter kreeg aanvankelijk een schorsing van twee jaar opgelegd voor het missen van drie dopingcontroles binnen een jaar, maar het internationaal sporttribunaal CAS toonde enige clementie en bracht de schorsing terug naar achttien maanden, Niettemin miste Coleman de Olympische Spelen in Tokio, waar de Italiaan Lamont Marcell Jacobs verrassend de titel veroverde op de 100 meter.



,,Ik zal niet zeggen dat ik niet nerveus was”, bekende Coleman, wereldrecordhouder op de 60 meter (6,34). ,,Ik voelde me zeker een beetje gespannen. Maar ik had me goed voorbereid, ik was er klaar voor om te excelleren.”

Quote Als de tijd rijp is, denk ik dat het wereldre­cord van Bolt mogelijk is Christian Coleman

De Amerikaan heeft voor dit jaar de nodige doelen gesteld. Hij wil in maart in Belgrado zijn wereldtitel op de 60 meter prolongeren, maar zeker ook opnieuw wereldkampioen worden op de 100 meter bij de mondiale titelstrijd outdoor in Eugene. Het wereldrecord van 9,58 van Usain Bolt heeft de sprinter evenmin uit zijn hoofd gezet. ,,Als de tijd rijp is, denk ik dat het mogelijk is”, aldus Coleman, die een persoonlijk record van 9,76 heeft. ,,Ik wil later herinnerd worden als een legende, als een van de grootste Amerikaanse sprinters.”

Toch geen wereldrecord

Landgenoot Ryan Crouser leek in New York heel even het wereldrecord kogelstoten te hebben verbeterd. Crouser kwam tot een afstand van 23,38 meter, maar die meting bleek fout. Na de wedstrijd ontdekten officials dat de meetapparatuur verkeerd opgesteld stond.

,,Het zal eerder om en bij de 22,50 meter geweest zijn. Ook niet slecht voor een eerste meeting van het seizoen’’, reageerde de Amerikaan laconiek. ,,Veel mensen zullen teleurgesteld zijn nu het geen 23m38 blijkt te zijn, maar ik ben er blij mee.’’

Burnet en Boers lopen limiet voor WK indoor Taymir Burnet en Isayah Boers hebben bij wedstrijden in Apeldoorn voldaan aan de limiet voor de WK indoor, die in maart in Belgrado worden gehouden. Burnet bleef op de 60 meter met een tijd van 6,62 seconden net onder de WK-norm van 6,63 van de Atletiekunie. Boers kwalificeerde zich op de 400 meter met een tijd van 46,36, daar waar de limiet voor WK-deelname op 46,50 staat. Polsstokhoogspringer Menno Vloon bedwong in Nevers een hoogte van 5,86 meter. Daarmee haalde hij de WK-limiet (5,81) ruimschoots. Hij kwalificeerde zich met die hoogte meteen ook voor de WK outdoor in Eugene (15 - 24 juli). Zeven Nederlandse atleten hebben nu voldaan aan de WK-limiet in hun discipline. Lieke Klaver (400 meter), kogelstootster Jessica Schilder en de hordenlopers Koen Smet en Liam van der Schaaf hadden zich eerder al geplaatst.