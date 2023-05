Collin Veijer ongedeerd na zware crash in kwalificatie Moto3: ‘Hij is fit verklaard’

motorsport Motorcou­reur Collin Veijer uit Staphorst direct in de punten bij G­P-de­buut: ‘Goed, maar we willen meer’

Startnummer 95 is er eentje om in de gaten te houden, dit jaar in de Moto3. Staphorster Collin Veijer debuteert in het wereldkampioenschap meteen met een vorstelijke twaalfde plaats en 4 WK-punten. ,,Maar we willen meer.’’