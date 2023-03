Column Arjan Schouten | Ticketprijzen voor de Spelen van Parijs zijn natuurlijk ‘ridicule’

Met video Femke Bol verplet­tert 41 jaar oud wereldre­cord uit ‘oneerlijke tijden’: ‘Mooi, je wilt tijden die clean zijn’

Femke Bol had voor het NK het wereldrecord als doel, maar stond alsnog perplex toen het haar was gelukt. Met 49,26 seconden op de 400 meter indoor is de 22-jarige Amersfoortse ’s werelds snelste ooit. ,,Je hoopt wel meer en meestal lukt het dan niet.”