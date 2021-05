Column Thijs Zonneveld | EK in Minsk is geen incident, de meeste Westerse landen laten zich gijzelen

Roman Protasevitsj trilde over zijn hele lijf. Hij keek naar buiten en begroef zijn hoofd in zijn handen. ,,Doe het niet, luister niet naar ze”, smeekte hij de steward. ,,Ze zullen me executeren.” Het had geen enkel effect. Niet lang daarna werd hij uit het vliegtuig getrokken door Wit-Russische agenten. Hij werd afgevoerd naar een gevangenis, waar hij in elkaar werd gemept zodat hij op een haastig in elkaar geknutseld filmpje zou liegen dat het goed met hem ging.