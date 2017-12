'Coming man' Cross opent met zege op WK

Hella Thomsen: We waren kansloos

15 december Voor de vierde keer op rij hebben de Nederlandse handbalsters moeten buigen voor ‘angstgegner’ Noorwegen in de eindfase van een titeltoernooi. In de halve finales van het WK in Duitsland was er zelfs sprake van een afstraffing. Oranje verloor in de Arena van Hamburg kansloos met 32-23. Bondscoach Hella Thomsen: ,,Ze waren veel beter, we hadden geen kans.''