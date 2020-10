Conflict in NBA: organisatie en spelers botsen over speelschema

Besseling met acht birdies bovenin Italiaans Open

22 oktober Wil Besseling heeft een voortvarende start gemaakt in het Italiaans Open. De Noord-Hollander noteerde 65 slagen in zijn eerste ronde, zeven onder par, en deelt daarmee voorlopig de derde plaats in de stand. Hij begon nog met een bogey op de tweede hole, maar liet er op de Chervò Golf Club van San Vigilio di Pozzolengo acht birdies achteraan komen.