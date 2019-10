Conor McGregor keert terug in de kooi

Conor McGregor maakt begin volgend jaar zijn rentree in de vechtsport die voorheen bekend stond als Mixed Martial Arts (MMA). De Ierse kooivechter zette in maart van dit jaar een punt achter zijn roerige sportcarrière.

Hij vecht op 18 januari 2020 in Las Vegas tegen een nog onbekende tegenstander, zo werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Moskou. Later volgend jaar zouden dan gevechten moeten volgen tegen Nate Diaz en zijn grote rivaal Chabib Noermagomedov.

In oktober 2018 jaar ging de Ier al eens de strijd aan met Noermagomedov, met als inzet de wereldtitel bij de lichtgewichten van vechtbond UFC. De Russische titelverdediger won het gevecht, dat na afloop ontaardde in een massale vechtpartij in de zaal tussen beide kampen. Noermagomedov werd voor negen maanden geschorst, McGregor voor zes.

Volledig scherm McGregor. © AFP

McGregor zorgde in 2016 voor een primeur door als eerste in de MMA, een combinatie van verschillende vechtvormen en technieken, de wereldtitel in twee verschillende gewichtsklassen in bezit te hebben (vedergewicht en lichtgewicht). Het betekende de doorbraak bij het grote publiek van de grofgebekte Ier.

Volledig scherm Chabib Noermagomedov in 2018 na het gevecht met Conor McGregor dat helemaal uit de hand liep. © AP

Volledig scherm McGregor in gevecht met Noermagomedov. © USA TODAY Sports