Corona-leugenaar Rodgers loopt tegen de lamp in NFL

Ongekend, 6 snelle marathons in 6 weken: ‘Dit is zeldzamer dan een zonsver­duis­te­ring’

Een unieke marathonserie werd gisteren in New York voltooid door Shalane Flanagan. De 40-jarige Amerikaanse oud-prof liep de voorbije zes weken alle zes de major marathons. En deed dat ook nog eens in indrukwekkende tijden. ,,Ik ben opnieuw verliefd geworden op het hardlopen.”

8 november