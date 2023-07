Cricketers behalen ticket voor WK na knappe zege op Schotland

De 23-jarige speler uit Nootdorp, die eerder in de wedstrijd als bowler al de helft van de Schotse slagploeg had ingerekend, tekende voor 123 runs in 92 ballen. ,,We keken waar we halverwege wilden zijn en daarna zijn we er vol voor gegaan”, zei De Leede bij Sky Sports. ,,We wilden het maximale uit elke over halen en dan zouden we wel zien waar we zouden eindigen. Het gaat één groot feest worden vanavond”, aldus de zoon van oud-international Tim de Leede.