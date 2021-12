Crisis in Amerikaans honkbal: spelers mogen niets doen na cao-conflict

Gracenote stelt voorspel­ling Winterspe­len bij: TeamNL levert gouden plakken in

Niet 21 maar 19 medailles neemt TeamNL eind februari terug uit Peking. Althans, dat is de bijgestelde verwachting van statistiekenbureau Gracenote over de medaillespiegel van de Olympische Winterspelen in China.

24 november