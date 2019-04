Curlers sluiten WK af als tiende

Oranje besliste het duel met de Koreanen in het tiende en laatste end. Halverwege leidde Zuid-Korea nog met 4-3. Tegen het geroutineerde Canada, onder aanvoering van Kevin Koe, waren de rollen omgedraaid. Vlak voor de pauze namen de Canadezen met een score van 2 punten een 4-2 voorsprong en in de tweede helft lieten ze de Nederlandse curlers niet meer dichterbij komen. Voor skip Jaap van Dorp, Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen en Wouter Gösgens resteerde de tiende plaats.



Nederland was het WK nog sensationeel begonnen door te winnen van regerend olympisch kampioen Verenigde Staten en vervolgens ook van Europees kampioen Schotland. ,,Dit WK hebben we ook een paar fikse teleurstellingen moeten verwerken, maar we hebben weer heel veel geleerd'', concludeerde Leibbrandt. ,,In de laatste wedstrijd hebben we het Canada echt moeilijk kunnen maken. Met Wouter dit jaar voor het eerst op de positie om de laatste steen te gooien, hebben we een hoog niveau weten te behalen. Wouter heeft een paar schitterende laatste stenen gegooid.''