Curlers uitgeschakeld op WK in Canada

Nederland­se curlers verliezen voor de zesde keer

4 april De Nederlandse curlers hebben op het WK in het Canadese Lethbridge hun zesde nederlaag geleden. Rusland was met 7-4 te sterk voor het team van bondscoach Shari Leibbrandt. De ploeg behield de achtste plaats en speelt in de Nederlandse nacht nog tegen Italië.