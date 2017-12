Curlingploeg kan Spelen na nieuwe nederlaag vergeten

Video Hockeymannen uitgeschakeld na spannend gevecht met Duitsers

7 december De Nederlandse hockeymannen houden een nare smaak over aan de finaleronde van de Hockey World League. In India werd Oranje vandaag in de kwartfinale uitgeschakeld door Duitsland na shoot-outs. Het duel was na de reguliere speeltijd in 3-3 geëindigd. En dus resten alleen nog duels voor de vijfde plek voor de ploeg van bondscoach Max Caldas.