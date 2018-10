Curry helpt Warriors langs Thunder

De titelverdediger in de Amerikaanse competitie versloeg Oklahoma City Thunder met 108-100. Stephen Curry had een groot aandeel in de winst met 32 punten. Kevin Durant voegde er 27 punten aan toe op een avond dat het met name vanaf de drie-meterlijn niet wilde lukken bij de Warriors.



Slechts bij zeven van de 26 pogingen was het raak. Curry's laatste geslaagde poging gebeurde wel op een belangrijk moment. De Warriors hadden halverwege een voorsprong van veertien punten op Oklahoma, waarvoor Paul George de meeste punten maakte: 27. Curry gooide raak op 1 minuut en 46 seconden van het einde net nadat Thunder tot op twee punten was genaderd. Onder meer dankzij twee benutte vrije worpen van Durant werd daarna de voorsprong weer uitgebouwd.