Curry hervat voorzichtig training

Curry miste eerst een aantal wedstrijden vanwege een enkelblessure en liep tijdens zijn rentree, eind vorige maand, een knieblessure op. De Amerikaan verrekte een band in zijn linkerknie bij een botsing met een ploeggenoot.



Golden State Warriors begint zonder Curry aan de play-offs, waarin San Antonio Spurs de tegenstander is. ,,Hij kan weer wat dingen op het veld doen'', zei coach Steve Kerr. ,,Het herstel gaat goed, dat is positief. Maar ik heb geen idee wanneer 'Steph' weer kan meedoen. Als hij er klaar voor is, dan hoor ik dat wel.''



Curry wordt over een week opnieuw onderzocht door de medische staf. Naar verwachting moet hij de best-of-sevenserie tegen de Spurs helemaal overslaan. ,,Ik heb geen terugslag gehad, iedere dag gaat het iets beter'', zei Curry. De dertigjarige basketballer leidde de Warriors in 2015 en vorig jaar naar de titel in de NBA.