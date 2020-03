Curry maakt rentree, maar kan nieuwe nederlaag Warriors niet voorkomen

Marathons van Parijs, Rome en Jeruzalem uitgesteld

5 maart De grote stadsmarathons van Parijs, Jeruzalem en Rome zijn vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus geschrapt. Die van Parijs is verplaatst van 5 april naar 18 oktober. Die van Rome stond gepland voor 29 maart en wordt dit jaar niet meer op een andere datum gelopen. De marathon van Jeruzalem, die op 20 maart zou worden gelopen, is verplaatst naar een nog onbekende datum in oktober.