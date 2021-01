D-day voor waterpolosters: gaat Oranje voor het eerst sinds 2008 naar de Spelen?

Door Natasja Weber



Routinier Vivian Sevenich (27) draait er niet omheen: ,,Degene die het beste met de druk omgaat wint.” Sevenich weet waar ze over praat. Evenals haar Oranje-teamgenoten Sabrina van der Sloot en Nomi Stomphorst speelde ze al in 2012 en in 2016 alles-of-niets-wedstrijden voor olympische kwalificatie. In beide gevallen ging het hopeloos mis. In 2012 moest Nederland - eveneens in zwemstadion Bruno Bianchi in Triëst - niet alleen opboksen tegen het sterke thuisland Italië, maar ook tegen de danig door de ambiance geïmponeerde Griekse en Spaanse scheidsrechters. Oranje bleek in het hol van de leeuw niet te kunnen winnen; 6-7.

Vijf jaar geleden volgde een nog dramatischer olympisch kwalificatietoernooi voor Oranje. Enkele weken nadat de ploeg van bondscoach Arno Havenga op de EK haar kans op plaatsing voor de Olympische Spelen had verspeeld, moest het in Gouda gebeuren. Maar in het propvolle Groenhovenbad was Nederland in de beslissende wedstrijd tegen Spanje niet bestand tegen de druk; 7-10.

Volledig scherm Sabrina van der Sloot afgelopen dinsdag tijdens de eerste wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi tegen Slowakije. © ANP

Titanengevecht

En nu spelen de waterpolovrouwen voor de derde keer in negen jaar een zenuwslopend kwalificatietoernooi. In het titanengevecht tegen Griekenland, vanavond om 18.00 uur, zijn de kansen op voorhand fifty-fifty. ,,De Europese top ligt zo dicht bij elkaar”, zegt Vivian Sevenich. ,,Er zijn hier vier toplanden - Nederland, Italië, Hongarije en Griekenland - van wie er maar twee naar de Olympische Spelen gaan. Het wordt spannend, maar we zijn beter voorbereid dan ooit. Onze assistent-bondscoach Eva (Evangelos Doudesis, red.) is Grieks en hij kent de nieuwe bondscoach van Griekenland heel goed. We hebben de Griekse ploeg in aanloop naar het OKT tot in detail geanalyseerd, net zoals we dat met de andere potentiële tegenstander Hongarije hebben gedaan”, aldus Sevenich.

Quote Onze assistent-bondscoach is Grieks en hij kent de nieuwe bondscoach van Grieken­land heel goed Vivian Sevenich

Mentale training

Ook op mentaal vlak heeft de ploeg van Havenga stappen gezet. ,,Mentale training was afgelopen jaar onderdeel van ons programma. We hebben sessies gehad met een sportpsycholoog”, vertelt Sevenich. De linkshandige midvoor/midachter zegt het fijn te vinden dat ze in Triëst ‘eindelijk weer echte wedstrijdspanning voelt’. De laatste keer was precies een jaar geleden tijdens de EK in Boedapest. Daar kon Nederland zich al plaatsen voor de Olympische Spelen, maar verloor de ploeg in de halve finale na strafworpen van Rusland. ,,Natuurlijk heeft het de laatste maanden wel eens door mijn hoofd geschoten; potverdorie op één penalty misten we kwalificatie. Maar nee, ik denk niet dat we toen onder de druk zijn bezweken. De verschillen in de top zijn gewoon heel klein.”

Volledig scherm Bondscoach Arno Havenga pept zijn speelsters op tijdens het OKT in Triëst. © ANP

Nieuwe prikkels

De Nederlandse ploeg heeft er afgelopen jaar alles aan gedaan om zo fris en sterk mogelijk in Triëst te verschijnen. Havenga gaf zijn speelsters daarom toestemming om voor internationale clubs te spelen in plaats van opnieuw intern te trainen in Zeist. Sevenich pakte die kans met beide handen aan en koos voor de Spaanse topclub CN Mataro (de coronakampioen van 2020), ten noorden van Barcelona. ,,Ik was heel blij met de mogelijkheid om mijn eigen plan te trekken. Een nieuwe omgeving met nieuwe prikkels en nieuwe teamgenoten heeft me het afgelopen half jaar jaar heel goed gedaan. En het leven is Spanje is ook top. Het zwembad waar wij dagelijks trainen ligt op het strand en de ochtendtraining begint om 12 uur ‘s middags, dus dat is ook niet verkeerd”, lacht Sevenich die komende week al terugkeert naar Mataro.

Quote Een nieuwe omgeving met nieuwe prikkels en nieuwe teamgeno­ten heeft me het afgelopen half jaar jaar heel goed gedaan. Vivian Sevenich

Voor de bijna 28-jarige linkshander is het te hopen dat ze dat ze straks met een boost aan nieuwe energie - in de vorm van een olympisch ticket - de Spaanse competitie hervat. Zal de derde poging van Sevenich om de Spelen te halen eindelijk slagen? ,,We hebben een sterk team, zijn creatief en kunnen meerdere systemen spelen. Nu moeten we laten zien wat we echt waard zijn.”

Na enkele knappe podiumplaatsen de afgelopen jaren - EK-zilver in 2014, WK-zilver en World League-brons in 2015, EK-zilver in 2016 en de Europese titel van 2018 - moet het vandaag gebeuren voor de Nederlandse waterpolosters. Dertien jaar na de olympische titel van 2008 is het D-Day voor Oranje.