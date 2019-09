‘Dafne gaat er op het WK het maximale uithalen’

Door Pim Bijl



Het gaat over Dafne Schippers, natúúrlijk gaat het over Dafne Schippers, zijn bekendste atlete, die hij sinds december weer traint. Zelden was een coachwissel in de atletiek zo veelbesproken. Zelfs Bart Bennema proefde in december de hosannasfeer in de nationale sportdiscussie. Zo van: áls ze bij Bart terugkeert, komt het wel weer goed.