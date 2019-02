Dafne Schippers derde in Düsseldorf

Waterpo­loërs kunnen niet stunten in nieuw bad in Amersfoort

19 februari De Nederlandse waterpoloërs hebben in de World League opnieuw moeten buigen voor Griekenland. De ploeg van bondscoach Robin van Galen ging in de Amerena, het nieuwe zwembad in Amersfoort, met 12-6 onderuit. De periodestanden waren 3-3, 3-2, 3-1, 3-0. Oranje nam in het eerste kwart even een voorsprong van 2-1, maar Griekenland nam al snel het initiatief over.